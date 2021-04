La Juventus continua a lavorare in ottica futura in vista della prossima stagione: aria di rivoluzione con affari da urlo

In estate molti partiranno da Torino. Ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Juventus con la possibilità di arrivare a giocatori già esperti in grado di dare la sterzata decisiva. Questa stagione è completamente da dimenticare con lo Scudetto sfumato e con la cocente eliminazione in Champions League dopo il doppio confronto con il Porto. In tanti non sono stati ritenuti all’altezza della situazione con la possibilità di inserirli anche in affari di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, doppio scambio con l’Arsenal

In primis, potrebbe addio Aaron Ramsey, che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma la sua condizione fisica, ancora una volta, l’ha costretto a dare forfait tante volte nell’arco dell’anno sportivo. E così il centrocampista gallese potrebbe fare il suo ritorno a Londra, sponda Arsenal, con la suggestione Merih Demiral, che ha vissuto una stagione tra alti e bassi. Il centrale turco è guarito da poche ore dal Covid-19 e tornerà così a disposizione di Andrea Pirlo.

La suggestione in casa bianconera sarebbe quella di un doppio affare con scambio con l’Arsenal: così in entrata le idee potrebbero essere quelle di Aubameyang e Bellerin con un doppio scambio alla pari tra Juventus e lo stesso top club inglese. Una suggestione che accontenterebbe tutte le parti coinvolte per puntellare così alcuni reparti della formazione bianconera. Il terzino spagnolo dell’Arsenal è stato a lungo monitorato dal club torinese anche in passato.

La valutazione di Ramsey si aggira intorno ai 25 milioni, mentre l’ex Sassuolo arriverebbe anche intorno ai 40 secondo i piani bianconeri. Ci sarebbero soltanto cinque milioni di differenza per il possibile affare visto che la valutazione di Bellerin si attesta intorno ai 20, mentre l’ex Milan avrebbe un valore simile a quello del centrale turco.

Il futuro di Andrea Pirlo resta così in bilico e tutto dipenderà dai prossimi risultati che collezionerà. Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione per dimenticare in fretta la stagione ancora in corso. C’è bisogno di una sterzata, che potrebbe arrivare anche dal fronte calciomercato con l’innesto di giocatori di assoluto valore e già pronti per la Serie A.