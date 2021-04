Diverse voci in riferimento ad un interesse della Juventus per Dembele in sede di calciomercato: arriva la smentita da un famoso giornalista

La Juventus dovrà rifondare la propria rosa. Potrebbero già essere in programma diverse strategie, al fine di rinnovare e migliorare il gruppo squadra. Diversi giocatori, infatti, hanno reso al di sotto delle aspettative molto elevate del club. Non poche le prestazioni deludenti in questa stagione, che hanno portato, soprattutto, a una nuova eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Dopo il clamoroso scivolone rimediato contro il Lione lo scorso anno, stavolta la sentenza è arrivata dal Porto. Oltre a questo aspetto, bisogna considerare l’ormai probabile perdita dello scudetto, vista la forza incontrastata dell’Inter. La società, perciò, cerca importanti colpi in sede di calciomercato per ripartire al meglio in vista della prossima stagione. Diverse voci raccontavano di un interessamento della Vecchia Signora per Dembele, attaccante in forza al Barcellona. Ma arriva la smentita da parte di un famoso giornalista: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo Dembele: il giornalista smentisce

Stagione nera, quindi, per la Juventus. La peggiore senza dubbio da dieci anni a questa parte. I bianconeri, peraltro, rischiano clamorosamente anche di non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Ciò rappresenterebbe certamente un enorme fallimento, assolutamente troppo duro da digerire. La società, intanto, comincia già a pensare al futuro, alla ricerca di grandi acquisti per dare nuova linfa al gruppo e tornare ai massimi livelli. Arrivano importanti novità in questo senso.

Sembrava potesse esserci un interessamento da parte di Agnelli e Paratici per Ousmane Dembele, attaccante di proprietà del Barcellona. Il famoso giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini, però, ha smentito l’ipotesi dell’arrivo del francese dal proprio profilo Twitter: “Buongiorno. Mi chiedo come sia possibile che la Juventus, che ha già in rosa Chiesa e Kulusevski, che deve piazzare Douglas Costa e ha un centrocampo da rifondare, possa investire denaro su Dembele. Ok nel mercato ci sta tutto, ma dubito molto“.

Parole chiare, che allontanano – forse definitivamente – Dembele dalla Juventus. Troppe difficoltà e numerosi intoppi da gestire e risolvere. Vedremo, perciò, su chi decideranno di puntare i piemontesi per rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni.