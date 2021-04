La Juventus di Andrea Pirlo cerca il colpo di calciomercato per rinforzare la batteria dei giocatori in fascia in vista dell’addio di Alex Sandro la prossima estate. Il nome caldo potrebbe essere quello di Benjamin Mendy, laterale sinistro del Manchester City di Pep Guardiola, impegnato ieri in Champions League contro il Borussia Dortmund



La Juventus di Andrea Pirlo domani contro il Napoli di Gennaro Gattuso capirà il vero valore della sua stagione, finora travagliata fra una rosa non particolarmente all’altezza di quelle delle precedenti annate una guida tecnica non di esperienza vista la natura di esordiente dell’ex giocatore del Milan, alla prima avventura su una panchina nella sua carriera da allenatore. Fra i peggiori della Juventus in questa stagione c’è senza dubbio Alex Sandro, terzino sinistro arrivato dal Porto nell’estate di calciomercato del 2015.

Il giocatore brasiliano fra infortuni e prestazioni di basso livello non è più una certezza nella Juventus di Paratici e Nedved che potrebbero decidere di privarsene la prossima finestra dei trasferimenti estiva. Al suo posto, attenzione al profilo di Benjamin Mendy, laterale sinistro del Manchester City di Pep Guardiola, impegnato ieri in Champions League contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic.

Calciomercato Juventus, obiettivo Benjamin Mendy | I dettagli

La Juventus potrebbe quindi tuffarsi sul profilo di Benjamin Mendy, terzino sinistro del Manchester City di Pep Guardiola. Il giocatore francese classe 1994 ha un contratto in scadenza nel 2023 con la società inglese ed un valore di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. In questa stagione, in Premier League, Mendy ha collezionato 9 presenze mettendo a segno due gol.

Mendy è anche un campione del mondo nel 2018 con la Francia di Didier Deschamps ed in carriera ha anche in bacheca due Premier League proprio con la maglia del Manchester City. Un giocatore vincente dunque, che rispecchierebbe il profilo cercato dalla Juventus, pronta a rivoluzionare il reparto difensivo nella prossima estate di calciomercato.