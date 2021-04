La Juventus è pronta a fare sul serio per il top player che ha già chiesto la cessione nel prossimo calciomercato estivo: tre addii per finanziare il colpo

Non solo il campo con il derby contro il Torino ormai alle spalle. La Juventus è già pronta a gettarsi sul prossimo calciomercato estivo, con una ghiotta occasione che può arrivare direttamente dalla Premier League. Il top player vuole partire: tris di cessioni per la super offerta.

Calciomercato Juventus, cessioni e colpaccio: big dalla Premier

L’estate che sta per arrivare può regalare una piccola rivoluzione alla rosa di Andrea Pirlo. La Juventus valuta diverse cessioni, per far spazio a nuovi colpi di spessore in entrata. Tra le probabili uscite resta Federico Bernardeschi, valutato 15 milioni e ormai fuori dal progetto bianconero. Oltre all’esterno, il restyling riguarderà la mediana della Juventus.

Ramsey e Rabiot, valutati rispettivamente 15 e 19 milioni, porterebbero il tesoretto da reinvestire a 49 milioni totali. Ecco che dall’Inghilterra arriverebbe il colpo di spessore, per dare qualità alla trequarti di Pirlo. Donny van de Beek è destinato a salutare Manchester, con il giocatore che ha già chiesto allo United di partire in estate.

I ‘Red Devils’ valutano l’ex Ajax, dopo una sola stagione in Premier, 40-45 milioni. Cifra importante ma la dirigenza juventina ha tutta l’intenzione di fare sul serio: l’olandese ha deluso in questo anno calcistico con 1 sola rete ed 1 assist in 27 apparizioni con il Manchester United.