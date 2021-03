Calciomercato Juventus, Bernardeschi più cash | Scambio con la Roma

La Juventus potrebbe dire addio a Federico Bernardeschi: l’attaccante italiano verrebbe inserito in uno scambio con la Roma

La Juventus ha ancora alcuni esuberi nella rosa da smaltire. Non è bastata infatti la sessione estiva di calciomercato del 2020 per liberarsi di tutti i giocatori che non rientrano nei piani del nuovo progetto. Uno di questi è Federico Bernardeschi, che vede poco il campo dal primo minuto. Pirlo gli preferisce giocatori come Chiesa e Kulusevski per il nuovo corso, e infatti Paratici potrebbe inserirlo in un’operazione per avviare uno scambio con la Roma e arrivare a un centrocampista.

Juventus, scambio con la Roma: addio Bernardeschi

La Juventus vorrebbe arrivare a mettere le mani su Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma con il contratto in scadenza nel 2022. E’ un elemento fondamentale dell’undici di Paulo Fonseca e, oltre a essere vicino alla scadenza, ha anche una clausola da 30 milioni di euro. Una cifra notevolmente bassa, considerando i soldi che girano negli ultimi anni. Ecco perché il club bianconero potrebbe inserire Bernardeschi nell’affare, più un conguaglio da 15 milioni di euro. I due sono attualmente impegnati con la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini per le qualificazioni mondiali.