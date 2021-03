Il Napoli è pronto a cambiare tecnico in vista della prossima stagione: Rino Gattuso ai saluti, il sostituto è già in Serie A

I risultati altalenanti alla guida del Napoli potrebbero costare caro a mister Gattuso. L’allenatore calabrese, da tempo in discussione, con ogni probabilità salutare il club di De Laurentiis nel prossimo calciomercato estivo. La conferma arriva dal noto giornalista che si sbilancia sull’erede: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, tegola infortunio | Rischia di saltare il match

LEGGI ANCHE >>>Napoli, sorpresa Gattuso | “In Champions con i ragazzi”

Calciomercato, bomba Napoli: addio Gattuso, erede ad un passo

Una possibilità che potrebbe concretizzarsi a fine stagione. Aurelio De Laurentiis guarda oltre ed è pronto a salutare Rino Gattuso. Stando a quanto riportato da Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’, il prossimo tecnico dei partenopei sarà Roberto De Zerbi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“De Zerbi vicinissimo alla panchina del Napoli”, ha twittato il giornalista riaprendo di fatto la pista per gli azzurri che porta all’allenatore del Sassuolo. Un tecnico stimato da diverse società in Italia ed Europa e che potrebbe quindi fare il grande salto in una piazza importante come quella azzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, addio Gattuso | Le condizioni del sostituto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, contatti in Serie A per Gattuso | C’è anche il club di Premier

Una situazione che potrebbe trovare conferme nelle prossime settimane: intanto il Napoli sarà impegnato al ‘Diego Maradona’ sabato contro il Crotone.