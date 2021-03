Calciomercato Napoli, post Gattuso | La richiesta di Spalletti

Il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere Luciano Spalletti: ecco le condizioni del tecnico toscano

Il Napoli ha come obiettivo stagionale la qualificazione alla prossima Champions League, dopo il settimo posto dell’anno scorso. Le uscite in modo prematuro dalle coppe ha indotto il presidente De Laurentiis a effettuare delle valutazioni su Gennaro Gattuso. Il tecnico partenopeo potrebbe infatti andare via la prossima estate e il Napoli sta valutando diversi profili. Potrebbe tornare Maurizio Sarri, ma non solo. Anche Luciano Spalletti è uno dei candidati per sedere sulla panchina azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta Messi | Programmato un nuovo incontro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, beffa dal Portogallo | Offerta di Guardiola

Napoli, Spalletti tra i candidati per la panchina

Luciano Spalletti non siede su una panchina dai tempi dell’Inter, quando il club preferì puntare su Antonio Conte. Il tecnico toscano è un profilo interessante secondo De Laurentiis, ma le cose non sono ancora del tutto decise. Quello che è sicuro è che Spalletti è tra i candidati per il prossimo anno per la panchina del Napoli e ci sarebbero stati dei nuovi contatti. Per accettare la panchina del Napoli, Spalletti vuole almeno un biennale per avviare un nuovo progetto e non essere solo un fuoco di paglia. Un contratto dunque di due anni da circa 3,5-4 milioni di euro a stagione.