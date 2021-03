Le critiche al Milan questa volta arrivano da un ex, ora allenatore, che commenta la situazione legata ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Duro attacco.

Ancora lontana la fine della stagione, con dieci partite ancora da giocare, ma in casa Milan si inizia già a pensare alla prossima sessione estiva di calciomercato. Ovviamente le prime situazioni da risolvere sono quelle legate ai contratti in scadenza a giugno. I due più importanti sono proprio Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due calciatori fondamentali per la squadra di Stefano Pioli.

Al momento è ancora lontano il prolungamento di contratto, e a giugno potrebbero dunque dire addio a parametro zero. Questo porta la società a dover affrettare i tempi per una nuova offerta, anche se non tutti la pensano così. Infatti è proprio un ex rossonero a fare una dura critica.

Calciomercato Milan, Legrottaglie duro sui rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: “Non farei di del tutto per tenerli”

Il calciomercato del Milan girerà intorno ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Loro due attualmente sono le priorità nei piani dei rossoneri e si lavora per trovare un accordo per il prolungamento di contratto. Ai parlare proprio di queste due situazioni è l’ex milanista, anche se in rossonero vanta una sola presenza in sei mesi, Nicola Legrottaglie, che ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it, rivela: “Se Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu non rientrano nei parametri rossoneri non farei di tutto per trattenerli. O rientrano o si può pensare ad altro”.

Oltre alle critiche per i due rinnovi però, il tecnico esalta il lavoro rossonero sul calciomercato affermando: “Il Milan con tanti giovani ha fatto un mercato straordinario”. Dunque usa ‘carota e bastone’ Nicola Legrottaglie, che non insisterebbe troppo nel convincere i due calciatori in partenza a rimanere, e crede che il progetto milanista stia dando i propri frutti con i giovani.