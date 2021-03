Il Milan continua a programmare la prossima stagione con idee importanti per l’attacco: il possibile sostituto del partente Calhanoglu

La crescita del Milan nell’ultimo anno è sotto gli occhi di tutti. E così la società rossonera vorrebbe dedicarsi con cura alla programmazione della prossima stagione. Sul fronte calciomercato potrebbe dire addio il talentuoso trequartista turco, Hakan Calhanoglu, con il Manchester United sempre molto vicino al suo acquisto. Così il Milan starebbe lavorando per trovare un sostituto all’altezza in ottica futura.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: idea dalla Premier

Il Milan così potrebbe pensare al nuovo colpo in attacco puntando tutto sul talentuoso giocatore brasiliano dell’Arsenal, Willian, che alla sua prima stagione con i “Gunners” ha deluso le aspettative. Il suo riscatto potrebbe arrivare proprio in Serie A visto che, quasi sicuramente sarà difficile per la compagine inglese raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. In questa stagione non ha trovato ancora la via del gol collezionando finora soltanto sette assist vincenti in 30 partite complessive giocate con l’Arsenal.

Così lo stesso giocatore potrebbe essere offerto al Milan per iniziare una nuova avventura della sua gloriosa carriera. Da qualche anno il sudamericano è in fase calante e potrebbe riscattarsi dicendo subito addio all’Arsenal. Sulle sue tracce ci sarebbero altri top club d’Europa visto che farebbe molto comodo anche a partita in corso. Un’arma in più per le varie compagini europee che pensano a diventare nuovamente grandi in campo europeo.

Il Milan vorrebbe così tornare protagonista anche sul fronte calciomercato arrivando a giocatori esperti di assoluto valore. Willian è un’idea suggestiva per rinforzare il reparto offensivo della compagine rossonera. Un giocatore totale capace di creare la superiorità numerica in ogni momento della gara: la sua qualità tecnica è di altissimo livello, ma negli ultimi mesi il brasiliano non è riuscito a trovare continuità.