L’Inter potrebbe intervenire nel reparto offensivo con un grande colpo: tiene sotto osservazione un giocatore del Manchester United

Non ci sono più dubbi sul fatto che l’Inter sia la grande protagonista di questa stagione di Serie A. I nerazzurri sono, attualmente, primi in classifica a quota 65 punti dopo 27 giornate, a +6 dai cugini del Milan secondi. Gli uomini di Conte, inoltre, sono stati fermati dal Covid-19 durante il precedente turno di campionato e hanno dovuto saltare il match con il Sassuolo. Partita da recuperare, perciò, per la ‘Beneamata’, che avrà la possibilità di tornare a +9 nove dagli eterni rivali. Sembrano non avere avversari all’altezza i milanesi, che intanto continuano a monitorare il calciomercato. In particolare, arriva una clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra su un nome per l’attacco dei lombardi. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, big in attacco: mirino su Cavani

Sembra, quindi, essere l’Inter la candidata principale alla vittoria dello scudetto. Dopo 9 anni di totale dominio da parte della Juventus in Italia, i nerazzurri possono seriamente interrompere l’egemonia bianconera, conquistando il loro primo obiettivo stagionale. La società, però, non si accontenta e continua a pensare anche al futuro in ottica calciomercato. In particolare, potrebbe arrivare un grande colpo nel reparto offensivo, tenendo conto dell’interesse che suscita Romelu Lukaku alle compagini top europee.

Secondo quanto riferisce il ‘Sun’, il calciatore in questione sarebbe Edinson Cavani, centravanti, al momento, in forza al Manchester United in Premier League. L’uruguaiano è in scadenza di contratto a giugno 2021, ma ha un’opzione per il prolungamento di un anno. Il 34enne, inoltre, ha vissuto un periodo frustrante a causa dei ripetuti infortuni e non avrebbe ancora preso una decisione riguardo al prosieguo della sua carriera. I discorsi a tal proposito, infatti, pare non siano ancora iniziati. Conte e Marotta, però, dovranno fare attenzione eventualmente alla concorrenza per la punta.

Come rivelato precedentemente sempre dal periodo britannico, l’ex Napoli avrebbe già tenuto dei colloqui con il Boca Juniors per il trasferimento. È possibile sostituisca Carlos Tevez, all’ultimo anno del proprio accordo. L’Inter, di conseguenza, riflette e in ogni caso cercherà di resistere il più possibile alle avances dei grandi club per Lukaku.