Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio | 56 milioni dal Barcellona

Sfumano due obiettivi per Juventus e Inter: il Barcellona offre una cifra totale da 56 milioni di euro per accontentare Koeman

Juventus e Inter potrebbero presto dire addio a due obiettivi sul mercato. Tanti sono i profili valutati da Paratici e Marotta per la prossima estate, anche se per motivi diversi. La rosa dei bianconeri va rinforzata per ritornare a vincere in Serie A come in Europa, mentre la squadra di Conte deve evitare l’uscita ai gironi di Champions. Insomma, Juve e Inter vogliono continuare a mandare avanti i loro progetti, di cui potrebbero non far parte Georginio Wijnaldum e Memphis Depay.

Juventus e Inter, addio a Wijnaldum e Depay

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, il Barcellona ha intenzione di ingaggiare a parametro zero Georginio Wijnaldum e Memphis Depay. I due hanno infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non rinnoveranno con Liverpool e Lione. Sono pupilli di Ronald Koeman, che ha provato ad acquistarli anche nei mesi scorsi. Per il centrocampista olandese, si parla di un quadriennale da 6,5 milioni di euro annui. L’ex Manchester United, invece, firmerebbe per 6 milioni di euro a stagione per cinque anni. Una cifra totale da 56 milioni di euro per accontentare il tecnico. Un doppio addio per Juventus e Inter, interessate a sfruttare queste occasioni.