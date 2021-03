L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore in vista della prossima stagione

L’Inter vuole essere ancora una volta la protagonista indiscussa del campionato di Serie A. Lo Scudetto è sempre più vicino con il mese di aprile che sarà decisivo in ottica futura. La compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, si prepara sempre più a nuovi successi anche con un occhio vigile al fronte calciomercato per essere competitivo a livello europeo. E così, in caso di addio di Christian Eriksen, che è tornato però a splendere di luce propria nelle ultime settimane, l’idea suggestiva arriva direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Inter, Nabil Fekir nel mirino: duello con le big

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sulle tracce del talentuoso giocatore del Real Betis, Nabil Fekir, ci sarebbero Liverpool, Manchester United e la stessa Inter, pronta a bussare alla porta del club spagnolo per chiedere informazioni sul francese. Classe 1993, in questa stagione ha collezionato 3 gol e ben sei assist vincenti: e così, con 28 anni a luglio, il giocatore potrebbe provare un’esperienza importante a livello europeo per misurarsi con i campioni in Champions League.

Tutto dipenderà dai piani futuri della compagine nerazzurra in vista della prossima stagione per tornare a splendere anche in Europa dopo la brutta eliminazione ai gironi di Champions League. Duelli tra le big d’Europa per arrivare a Nabil Fekir, voglioso anche di una nuova esperienza dopo gli anni trascorsi in Liga spagnola.

Cresciuto nel Lione, il talentuoso giocatore francese potrebbe così accettare una destinazione entusiasmante con una valutazione intorno ai 25 milioni di euro: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023. L’Inter prova a lavorare in ottica futura con una strategia ben precisa tra acquisti e cessioni: l’obiettivo resta al momento quello del trionfo in campionato tornado a vincerlo dopo tante stagioni vissute in purgatorio.