La Juventus potrebbe effettuare una rivoluzione in estate: spunta il nome del nuovo tecnico, con lui anche il bomber

Non è una stagione facile quella che sta vivendo la Juventus, che a causa dei troppi alti e bassi rischia di finire l’annata con meno trofei rispetto al solito, in particolare rischia di perdere i più importanti. I bianconeri infatti hanno guadagnato la Supercoppa Italiana ma sono già usciti dalla Champions League e inoltre hanno un distacco notevole in campionato, dove attualmente comanda l’Inter e vuole interrompere la striscia di nove scudetti consecutivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | La strategia del Real Madrid

Al momento i nerazzurri hanno un vantaggio di ben dieci punti, la ‘Vecchia Signora’ non si era mai trovata così dietro in questo periodo di stagione negli ultimi nove anni. C’è da dire però che la compagine allenata da Andrea Pirlo ha disputato una gara in meno, pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi ma serve comunque di più per risalire, perché l’eventuale successo nel recupero con il Napoli deve essere accompagnato obbligatoriamente da una serie di vittorie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bilancio in rosso | Tre addii: 205 milioni

Calciomercato Juventus, nel futuro può esserci Zidane: il francese vuole portarsi Benzema

Mancano ancora poco più di due mesi al termine della stagione e dopo di che si tireranno le somme e si deciderà il da farsi sul futuro. Anche la posizione di Andrea Pirlo è chiaramente in bilico, visto che l’allenatore alla prima esperienza ha avuto qualche difficoltà di troppo e potrebbe pesare sicuramente l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto già agli ottavi di finale, come successo in passato con Sarri dopo il ko con il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo può partire | L’idea pazza dalla Serie A

Il nome più accreditato per il futuro sembrerebbe essere quello di Zinedine Zidane in panchina, così come riportato da ‘Diario Gol’. Il francese infatti potrebbe salutare il Real Madrid a fine anno e accetterebbe volentieri un passaggio alla Juventus dopo l’esperienza da calciatore. Un suo arrivo però potrebbe non avvenire a mani vuote: il tecnico infatti vorrebbe provare a portare con sé anche Karim Benzema, un suo fedelissimo con i ‘Blancos’.

Il bomber francese era stato seguito anche in passato dalla Juventus, ma questa volta la società potrebbe dire di no. L’obiettivo della dirigenza infatti sembrerebbe quello di riscattare Alvaro Morata e pertanto non sembrerebbe esserci bisogno di ingaggiare un altro attaccante. Con questo rifiuto potrebbe essere a rischio l’arrivo di Zidane, che potrebbe decidere di non approdare in bianconero senza il suo pupillo.