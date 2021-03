La Juventus ha bisogno di fare cassa perché il bilancio è tutto meno che a posto, pronte tre cessioni illustri

Per acquistare, nel calciomercato, la Juventus ha bisogno di vendere. E tanto. O, meglio, pezzi pregiati. Solo così, infatti, il bilancio potrà essere messo in ordine.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ciclo finito per il top | Paratici può sognare

Calciomercato Juventus, Ronaldo non basta | Per il bilancio servono altre due cessioni

Per poter sistemare un po’ i conti e per poter continuare a sognare in grande con l’arrivo di nuove pedine fondamentali, la Juventus ha necessità di vendere.

Gli agnelli sacrificali individuati dalla società bianconera sono, al momento, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. I tre big, infatti, consentirebbero alle casse della Juventus di rifiatare un pochino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Paratici in diretta su Ronaldo: “È assurdo”

Dalla vendita dell’attaccante portoghese, la dirigenza dei torinesi potrebbe ricevere circa 30 milioni di euro, e non avrebbe neanche l’ingaggio da pagare al fenomeno, cinque volte Pallone d’oro. Anche l’argentino è stato valutato intorno ai 55 milioni di euro. Questo perché, entrambi, hanno un contratto in scadenza nel 2022, altrimenti le cifre potrebbero essere più significative. Con un contratto in scadenza nel 2024, invece, per il centrocampista uruguaiano, i possibili acquirenti dovrebbero sborsare intorno ai cinquanta milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>> CMWEB | Calciomercato Inter, una riserva per Mihajlovic

Solo con queste cessioni, la Juventus guadagnerebbe quindi circa 135 milioni, a cui si devono aggiungere, appunto, gli stipendi. Infine, per quanto riguarda il noto ingaggi la società bianconera risparmierebbe circa 50 milioni per il campione portoghese, 15 per Dybala e, infine, 5 per Bentancur per un totale complessivo di 205 milioni di euro.