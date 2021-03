Aleksandar Kolarov, esterno sinistro dell’Inter di Antonio Conte, potrebbe tornar comodo per il Bologna del connazionale dell’ex terzino della Roma Sinisa Mihajlovic: le ultime di calciomercatoweb sul futuro dell’ex giocatore di Manchester City e Lazio



Nella prossima finestra estiva di calciomercato, l’Inter di Antonio Conte, a prescindere da quella che sarà la nuova organizzazione societaria, dovrà sfoltire alcuni reparti della rosa della Beneamata, con diversi giocatori che al momento sono degli esuberi dal punto di vista tecnico per i nerazzurri.

Uno di questi è Aleksandar Kolarov, esterno sinistro arrivato a Milano nell’ultima estate di calciomercato, che però non è riuscito ad incidere con la maglia dell’Inter. Dopo una partenza da titolare nei piani di Conte infatti, il serbo ha perso posizioni nelle gerarchie e, anche a causa di qualche problema muscolare, ha collezionato appena 7 presenze nel campionato di Serie A fornendo appena un assist per i suoi compagni di squadra.

Calciomercato Inter, Kolarov per Mihajlovic | Ultime CMWEB

Secondo quanto raccolto da calciomercatoweb.it, Aleksandar Kolarov potrebbe essere un nome spendibile, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, oggi vincente contro la Sampdoria di Claudio Ranieri per 3-1. Il tecnico ex Torino, connazionale dell’ex giocatore del Manchester City, può dare una nuova chance al terzino sinistro.

Kolarov, con la maglia dell’Inter, percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro all’anno ed è in scadenza di contratto. Il giocatore serbo potrebbe anche approdare a zero al Bologna, a prescindere dai termini con l’Inter, visto che il rinnovo automatico programmato con la Beneamata non è ancora scattato in base alle presenze totalizzate dall’ex laterale della Lazio. Un’occasione, dunque, di mercato per il Bologna che, grazie alla presenza di Mihajlovic e Walter Sabatini in dirigenza, potrebbe provare a tirare qualcosa sul corposo ingaggio del serbo.