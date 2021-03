Il ciclo di Varane con il Real Madrid sembra finito, dicono dalla Spagna, per la Juventus quindi il sogno si fa sempre più concreto

Dalla Spagna sono quasi sicuri: il ciclo del difensore centrale, classe ’93, Raphael Varane, al Real Madrid è finito. Anche ieri, nella partita contro l’Elche, il francese non ha passato un bel pomeriggio. Intanto il rinnovo non arriva, e le voci su una sua eventuale partenza si fanno sempre più insistenti. E Paratici, e tutta la Juventus, starebbero pensando a un approdo proprio in Serie A per lui nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, “Il ciclo di Varane al Real Madrid è finito” | Il sogno di Paratici si avvicina

La Juventus ha bisogno di rinnovare (e ringiovanire) il suo reparto difensivo. Tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, infatti, i bianconeri avrebbero la necessità di un nuovo difensore centrale che possa garantire più continuità e più sicurezza. Il sogno del ds Fabio Paratici ha un nome e un cognome, e arriverebbe direttamente dal Real Madrid.

Raphael Varane, francese, ventotto anni ad aprile, dal 2011 nella capitale spagnola, in scadenza di contratto con i Blancos nel 2022, è l’uomo che a Torino vogliono per riuscire ad agguantare il sogno della Champions League, sfumato anche quest’anno agli ottavi di finale a causa del Porto.

La cosa potrebbe concretizzarsi proprio quest’anno, perché, assicurano da Marca, “il ciclo di Varane al Real Madrid è finito“, e la riprova, il calciatore, l’ha data anche nella partita di Liga di ieri contro l’Elche, in cui è stato disattento nell’azione del gol degli ospiti, ma è stato proprio insicuro nella linea a tre schierata da Zinedine Zidane. Il rinnovo è sul tavolo, perché i merengues vogliono evitare che si riproponga un’altra situazione come quella del compagno di reparto Sergio Ramos, ma la firma non arriva.

Al momento, il francese è valutato intorno ai 50 milioni di euro. E questa è l’ultima occasione utile per il Real Madrid per monetizzare il suo addio, altrimenti potrebbe essere un altro parametro zero che troverà fortuna altrove, magari sì, proprio alla Juventus.