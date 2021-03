Calciomercato Inter, dalla Spagna: addio Hakimi | Super sfida in Spagna

L’Inter potrebbe presto prendere una doverosa e dolorosa decisione in ottica calciomercato. Un big, secondo gli ultimi rumors, sarà sacrificato nei prossimi mesi

L’Inter continua a fare bene in campionato e a macinare punti nella corsa scudetto. I nerazzurri, infatti, sono riusciti a battere il Torino in una partita che si era messa decisamente male dopo la difesa arcigna di Nicola e il pareggio granata nel secondo tempo. La Beneamata ha ora aumentato il distacco dal Milan e sembra vivere un momento di forma assolutamente magico.

Non si può dire lo stesso della situazione finanziaria che riguarda il club e alle dinamiche societarie. I rumors negli ultimi mesi impazzano tra la possibile cessione di Suning e gli evidenti problemi di liquidità che imperversano nel club nerazzurro. Dopo un mercato di gennaio praticamente fermo, i problemi potrebbero continuare anche durante l’estate. In attesa di capire come finirà l’attuale campionato e se l’Inter potrà tornare a gioire per lo scudetto, i nerazzurri ragionano sul futuro in ottica calciomercato e occhio alla possibile cessione di uno dei big della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo dalla Premier League | Servono 50 milioni

Calciomercato Inter, occhio all’addio di Hakimi: Barcellona e Real Madrid pronti

I problemi economici potrebbero portare a un addio particolarmente doloroso: stiamo parlando di Achraf Hakimi. ll laterale marocchino si sta distinguendo come uno dei perni dei nerazzurri in questa stagione a suon di gol e assist. Ora l’Inter, però, secondo quanto riporta ‘don balon’, sarebbe praticamente costretta alla vendita del calciatore nel prossimo calciomercato, in modo da sanare i conti.

In tal senso, non mancano sicuramente i club disposti a prelevare i calciatori dal club nerazzurro. In primis, occhio al Real Madrid che è in cerca di un nuovo titolare sulla fascia destra e potrebbe veder decollare il ritorno dell’ex Borussia Dortmund. Attenzione, però, al possibile derby spagnolo sul calciomercato con il Barcellona che pare pronto a concorrere con i Blancos per l’esterno di Conte nel 3-5-2. Discorsi che sembrano ancora prematuri, ma che potrebbero decollare nei prossimi mesi, tra i problemi societari dell’Inter e gli assalti dai massimi club spagnoli.