Calciomercato Juventus e Milan, beffa Mendes | C'è l'offerta

La Juventus e il Milan potrebbero dire addio al giovane talento portoghese: c’è anche Pep Guardiola sul giocatore

La Juventus e il Milan sono alla ricerca di nuovi colpi sul mercato. Dei giovani talenti in grado di dare un futuro al club, per motivi diversi. I bianconeri hanno raggiunto il ‘limite’: l’eliminazione con il Porto è stato il canto del cigno dei senatori, che probabilmente a fine stagione lasceranno il club. Da Bonucci a Chiellini, passando per Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paratici deve effettuare le dovute valutazioni sugli eventuali addii prima di agire in entrata.

D’altra parte, c’è un Milan che con una squadra imbottita di baby talenti ieri ha strappato un prezioso 1-1 all’Old Trafford contro il Manchester United. La filosofia di Maldini e di Elliott è quella di costruire una base per il futuro, facendo anche investimenti importanti (vedi Tonali) in tutte le posizioni del campo. Entrambe le squadre hanno messo gli occhi su Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting CP.

Juventus e Milan, beffa Nuno Mendes

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese ‘Record‘, il Manchester City è seriamente interessato a Nuno Mendes. Il terzino sinistro classe 2002 ha una clausola da 70 milioni di euro e Pep Guardiola pare abbia già avviato i contatti con lo Sporting CP per il suo acquisto. Una vera e propria beffa per Juventus e Milan, che avevano manifestato il loro interesse, frenate però dalla clausola molto alta presente nel contratto -in scadenza nel 2025- del portoghese. Questa stagione Nuno Mendes è sceso in campo 24 volte, mettendo a referto un gol e due assist.