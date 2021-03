Calciomercato, da Ronaldo ad Icardi: ribaltone Juventus

La Juventus è pronta a rialzarsi e a programmare il prossimo mercato dopo l’ennesima delusione in Champions League

Ricostruire e ripartire con un nuovo progetto. Sembra questo il diktat scaturito da una serie di riflessioni che la prematura eliminazione dalla Champions League ha reso indifferibili in casa Juventus. Al netto dei limiti imposti dal bilancio e dalla contrazione dei ricavi prodotti dalla crisi pandemica, si vocifera che il piano di rafforzamento pensato dalla dirigenza bianconera per la prossima stagione sia già pronto in grandi linee.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio su Ronaldo | Parla Zidane!

Difesa: torna Romero, De Ligt intoccabile. Sogno Donnarumma

Per quanto riguarda il reparto arretrato, è previsto il ritorno dal prestito all’Atalanta di Cristian Romero, protagonista finora di una stagione ad alti livelli. Il centrale argentino farà coppia con Matthijs de Ligt; l’olandese ex Ajax è considerato incedibile. Potrebbe essere arrivata al capolinea la storia tra la Juve e Giorgio Chiellini; a quasi 37 anni, il difensore e leader storico dello spogliatoio starebbe pensando di chiudere la sua avventura in bianconero. Il sogno del ds Paratici però riguarda il ruolo del portiere e ha il nome e le fattezze di Gigio Donnarumma. Il numero uno del Milan continua a non rinnovare il contratto e la Juve è lì, vigile e pronta ad approfittare di un’eventuale definitiva rottura con il club rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Non partirà in estate

Centrocampo: obiettivo Locatelli; la suggestione è Van de Beek

La mediana è il settore che necessita di almeno un innesto di qualità. Serve un regista dinamico e giovane; profilo che corrisponde in pieno al nome di Manuel Locatelli, 23enne regista del Sassuolo. L’anno scorso gli emiliani volevano 40 milioni; a giugno a causa della contrazione dei prezzi potrebbero bastarne 30. Se poi uno tra Ramsey e Rabiot dovesse partire per fare plusvalenze, Paratici potrebbe andare all’assalto di Donny Van de Beek. Il 23enne incursore olandese non si è ambientato nel Manchester United e non è escluso che i Red Devils possano privarsene.

Attacco: Ronaldo in bilico. Dybala verso la cessione, piacciono Icardi e Depay

l rebus numero uno nel reparto offensivo è ovviamente il futuro di Cristiano Ronaldo. Il destino del fuoriclasse portoghese si deciderà solo a fine stagione; nel frattempo la Juve ha deciso di investire comunque su un centravanti. Con Dybala in odore di cessione e il riscatto tutt’altro che certo di Morata, ai bianconeri serve una prima punta di grande livello. Mauro Icardi è un nome che circola da tempo, così come Arkadiusz Milik acquistabile con soli 12 milioni di euro.

Ma sembra che l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera sia Memphis Depay, 27enne olandese che a giugno lascerà da svincolato l’Olympique Lione. Su Depay è forte la concorrenza di molti grandi club, Barcellona e Tottenham in primis; ma la Juve ci proverà fino in fondo.

Vincenzo Maccarrone