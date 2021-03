La Juventus affronta la Lazio nel big match del sabato sera di Serie A: due assenze pesanti nelle formazioni ufficiali

Big match per la Juventus dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro lo Spezia. L’avversaria di questa sera è la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta contro il Bologna e dal rinvio del match contro il Torino. I bianconeri inoltre martedì prossimo affronteranno il ritorno di Champions League contro il Porto, dove dovranno cercare di ribaltare il risultato d’andata di 2-1.

Andrea Pirlo ha diverse assenze in squadra, soprattutto in difesa, dove mancano Bonucci (che andrà in panchina), Chiellini, Frabotta e de Ligt, che lo vede costretto dunque a dover adattare Danilo come difensore centrale al centro della difesa. A centrocampo ovviamente assente Rodrigo Bentancur. La grande assenza ovviamente è quella di Cristiano Ronaldo, che dopo il problema accusato partirà dalla panchina. Fuori dai titolari, ma per scelta tecnica, anche McKennie. La Lazio invece rinuncia ai lungo degenti Luiz Felipe e Radu, oltre a Lazzari.

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Due formazioni che quando si scontrano regalano sempre grande spettacolo Juventus e Lazio. Un big match che per i bianconeri arriva con l’impegno di Champions League alle porte e con diversi problemi di formazione dovuti ai recenti infortuni. Per Simone Inzaghi invece è l’occasione per riscattare la brutta sconfitta di Bologna e avvicinarsi pericolosamente alla zona Champions League. Ovviamente affascina lo scontro tra Ciro Immobile, bomber dei biancocelesti e scarpa d’oro in carica, e Cristiano Ronaldo, che però partirà dalla panchina a causa di alcuni problemi fisici. Ci si augura dunque che le due squadre regalino spettacolo come sempre.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi