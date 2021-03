La Juventus si interroga sul futuro della panchina: l’agente Vincenzo Morabito non ha dubbi, decisione presa e prossimo allenatore dalla Serie A

La Juventus sta vivendo una stagione caratterizzata da numerosi alti e bassi e nelle prossime settimane vivrà un periodo fondamentale per il proseguimento della stagione. La sfida con la Lazio apre un mini-ciclo di partite importanti, che andrà avanti in settimana con il ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Pirlo

Partite da vincere per rilanciare le ambizioni della Juventus in campionato – sono dieci i punti di ritardo dall’Inter, con una gara da recuperare – e per proseguire il percorso in Champions League, obiettivo primario in casa bianconera. Mister Pirlo guida con serenità la squadra, ma risultati deludenti potrebbero far traballare la sua panchina.

Questo in teoria, ma non secondo Vincenzo Morabito, vicino all’ambiente Juventus e sicuro che il posto di Pirlo sia saldo. L’agente, intervistato da ‘Tuttosport’, ha confidato: “Ha tutto per diventare un top anche in panchina. Per i prossimi 2-3 anni, salvo cataclismi, vedo Pirlo alla guida della Juventus“.

Calciomercato Juventus, Morabito su Inzaghi

La Juventus potrebbe quindi confermare Pirlo per le prossime stagioni, ma la lista dei possibili allenatori pronti a subentrare è già fatta. Tra i candidati a sostituire l’ex regista negli anni a venire c’è Simone Inzaghi, da sempre pupillo del direttore sportivo bianconero, Paratici: “Dopo Pirlo può essere il turno di Simone, a patto che Inzaghi riesca a staccarsi dalla Lazio, il suo grande amore“.

L’allenatore biancoceleste ha un contratto in scadenza con la Lazio a giugno, ma ha confidato di aver già trovato un accordo con il presidente Lotito per il rinnovo. Il suo nome resta tra i preferiti della dirigenza bianconera, che continuerà a seguire da vicino l’operato del tecnico piacentino. Le strade di Inzaghi e della Juventus potrebbero incontrarsi, non subito, ma tra qualche anno.