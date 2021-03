La vittoria di ieri contro lo Spezia non mette a tacere le polemiche sull’andamento della Juventus e del suo allenatore Pirlo

Andrea Pirlo è stato sicuramente una scommessa per Andrea Agnelli per la panchina della Juventus. Catapultato alla guida della prima squadra dopo l’esonero di Maurizio Sarri, il tecnico bresciano sta peccando un po’ di inesperienza, e di molti alti e bassi. Dopo la partita di Serie A contro l’Inter le cose stavano andando a meraviglia, infatti; poi lo scivolone contro il Napoli e quello ancora più importante contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per non parlare poi della situazione in classifica dei bianconeri. A meno dieci dai primi della classe, l’Inter dell’ex Antonio Conte, con una partita in meno disputata, che verrà recuperata il 17 marzo alle ore 18:45, Pirlo dovrà fare i salti mortali per non dover essere rimpiazzato durante la prossima finestra di calciomercato. Ma c’è qualcuno che non la pensa così.

Calciomercato Juventus, “Pirlo rimarrà nonostante la stagione” | Le parole del giornalista

La vittoria di ieri contro lo Spezia della Juventus è un segnale positivo, ma non può e non deve bastare per far gridare alla svolta in casa bianconera. Fino al sessantunesimo, prima dell’ingresso in campo di Morata e Bernardeschi che hanno cambiato il volto alla partita, la squadra allenata da Pirlo stava soffrendo parecchio, poi sì, i tre gol sono stati sufficienti a mettere a tacere per un po’ le critiche. Ma sul futuro dell’allenatore bresciano pende ancora un grosso punto interrogativo.

Non per Claudio Pea, giornalista e tifoso bianconero, che è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania: “Se Pirlo non viene confermato alla Juve? Agnelli è testardo, se i bianconeri non arrivano tra le prime quattro e, come penso, nemmeno ai quarti di Champions penso che dovrà cambiare Pirlo“, asserisce.

“Ma penso che sia anche diabolico e continuerà con lui perché l’ha presentato come predestinato. Io prenderei Allegri senza pensarci. Lui è sempre l’ideale per la squadra juventina“, spiega in conclusione e anche in netta contro tendenza rispetto agli altri opinionisti.