La Juventus non vive un grande momento ma intanto continua a pensare al futuro: nel mirino il rinnovo del talento

È un campionato anomalo e particolare quello che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fin qui e a marzo si trova in una posizione complicata in Serie A. I bianconeri infatti sono sette punti dietro la vetta della classifica occupata dall’Inter, che domani sera potrebbe allungare in caso di vittoria contro il Parma anche se disputerebbe una gara in più.

Negli ultimi nove anni la ‘Vecchia Signora’ non si era mai ritrovata così indietro in questo periodo e la rimonta appare piuttosto difficile. L’Inter si trova in una situazione privilegiata e sembra ormai diretta verso lo scudetto visto il vantaggio dalle inseguitrici, ma chiaramente deve continuare a vincere per non ritrovarsi la Juventus a ridosso. I bianconeri intanto sono anche concentrati sulla Champions League e anche lì dovranno ritrovarsi a rimontare, vista la sconfitta rimediata nella gara di andata contro il Porto per 2-1.

Calciomercato Juventus, annuncio su Dragusin: “Mi risulta abbia già rinnovato”

Mentre la squadra è concentrata sul campo per cercare di rimontare in quasi ogni competizione e vivere un finale di stagione da protagonista, la società continua ad analizzare la rosa per cercare di capire cosa non va per poi migliorarla nella prossima sessione di calciomercato. Intanto l’obiettivo principale è quello di blindare quei calciatori su cui c’è la volontà di puntare in futuro e uno di questi è Radu Dragusin.

Il difensore centrale ha impressionato nella gara di Coppa Italia contro il Genoa e potrebbe dare una mano in queste ultime settimane. Il suo contratto però scade a giugno e per questo si pensa al nuovo accordo. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia, infatti, sarebbe già avvenuto il rinnovo o comunque ci sarebbe già un accordo per renderlo ufficiale.

Mi risulta che abbia già rinnovato. O l'accordo per farlo. https://t.co/rCAkLEX5Xf — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 3, 2021

Per lui in questa stagione quattro presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.