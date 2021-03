Calciomercato Inter, Conte ha scelto | Tre big ai saluti

Gerarchie ormai ben definite per Antonio Conte: nell’Inter titolare non c’è più spazio per Vidal, Young e Kolarov. Futuro in bilico: le ultime

“La vera differenza è che quest’anno abbiamo battuto la squadra che ha vinto gli ultimi nove campionati e sta cercando di vincere il decimo. Credo che quella vittoria ci abbia dato ulteriore autostima”. Nella conferenza stampa pre Parma–Inter, Antonio Conte ha indicato nello scontro diretto con la Juventus campione d’Italia il punto di svolta della stagione della squadra nerazzurra. Un’ulteriore svolta, forse quella definitiva, è invece arrivata attraverso le scelte di campo dell’allenatore: nelle ultime settimane, infatti, Eriksen e Perisic sono diventati titolari a centrocampo a discapito di Vidal e Young. L’Inter sembra essere diventata una corazzata perfetta e le gerarchie sono ormai ben definite. Anche per Kolarov c’è pochissimo spazio in difesa: il suo futuro e quello di Vidal e Young è sempre più in bilico. Le ultime in vista del calciomercato estivo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A lungo inseguito e fortemente voluto da Conte, Vidal è senza dubbio la grande delusione della stagione nerazzurra. L’apporto del cileno ex Juventus è stato di solo due gol, di cui uno in Coppa Italia, e nell’ultimo periodo il 33enne è spesso rimasto ai box per infortunio. Un rendimento ben al di sotto le aspettative, come quello di Young e Kolarov. Di fatto, i due sono stati finora degli oggetti misteriosi e sono ormai diventati riserve nelle gerarchie di Conte. Il loro futuro in nerazzurro è sempre più in bilico.

Young è in scadenza di contratto a giugno e lascerà sicuramente l’Inter a fine stagione. Con ogni probabilità saluterà anche Kolarov, anche lui in scadenza con un opzione di rinnovo per un ulteriore stagione che difficilmente i nerazzurri eserciteranno. Infine, anche Vidal è in bilico e non è escluso che possa lasciare Milano già al termine della stagione. Il contratto del cileno scade nel 2022. Vi terremo aggiornati.