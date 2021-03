Calciomercato, agente Noa Lang: "E' speciale. Su di lui club di Serie A"

Noa Lang è un grandissimo talento che si sta mettendo in evidenza in questa stagione con la maglia del Bruges. L’agente del calciatore, Bart Baving, ha parlato dell’ala ai nostri microfoni, tra campo e calciomercato

Noa Lang ha avuto impatto devastante sulla Jupiler Pro League in questa stagione. Il talento classe 1999 proveniente dall’Ajax ha già realizzato 12 gol e 9 assist con il suo Bruges in stagione, attirando l’attenzione di diversi club di livello internazionale. Bart Baving, agente del giovane talento, sembra essere estremamente convinto delle brillanti prospettive che aspettano il suo assistito. Ha in procura anche Koopmainers, di cui ha sottolineato il possibile futuro in Serie A a Calciomercato.it.

Baving è entusiasta del talento di Lang e ha fatto il punto sul suo percorso in esclusiva ai microfoni di Calciomercatoweb.it: “Noa Lang è un calciatore speciale! Saremmo potuti restare all’Ajax, gli hanno offerto un nuovo contratto. Ma Noa ora ha 21 anni ed è troppo bravo per sedersi in panchina e aspettare di avere il giusto minutaggio. Così abbiamo deciso di cercare altrove”.

L’agente sottolinea il grande interesse da parte di diversi club di livello internazionale: “Su di lui c’erano diversi club interessati da Spagna, Italia, Inghilterra e Germania. Ma la cosa più importante per noi in questa fase della sua carriera è che ci siano i tre fattori più importanti per prendere la decisione giusta: minutaggio, fiducia e apprezzamento. Di conseguenza, è importante il tempo che gioca in una squadra che lotta per il campionato, ma anche la fiducia dell’allenatore, così si sente apprezzato”.

Calciomercato, i numeri strabilianti di Noa Lang e le prospettive per il futuro

Baving sottolinea con grande soddisfazioni le qualità del suo assistito: “Non ho mai dubitato delle sue qualità, quindi non sono sorpreso dalla sua forma attuale. È molto creativo, veloce, aggressivo. Ha un ottimo dribbling, può segnare gol, fornire assist e non ha paura di nessuno. Dato che ora gioca ogni settimana, può davvero dimostrare la sua qualità e per questo sta entrando in forma. E non ha ancora raggiunto il suo massimo livello; lavora sempre molto duramente”.

L’agente commenta i grandi numeri del ragazzo, che sarebbe nel mirino soprattutto del Milan, e conclude sul suo futuro: “Ovviamente quando hai già totalizzato 12 gol e 9 assist, e se aggiungi la Nazionale 14 goal e 13 assist in 2303 minuti di gioco, è normale attirare l’attenzione dei grandi club. Non ho dubbi che possa avere successo anche nelle grandi competizioni europee. Ma è felice a Bruges (dove è in prestito via Ajax, ndr) e in un buon ambiente per ora. Non abbiamo fretta, vediamo cosa succede”.

Raffaele Amato