Non solo Donnarumma, il braccio di ferro tra Mino Raiola e il Milan continua anche per il rinnovo del capitano Romagnoli

La panchina nella gara di ieri contro la Roma, squadra nella quale è cresciuto, non l’ha digerita bene né Alessio Romagnoli, capitano del Milan, né il suo procuratore Mino Raiola. Il difensore centrale di Anzio, in scadenza di contratto con i rossoneri nel giugno del 2022, potrebbe salutare il club e andare via a parametro zero nella finestra di calciomercato della prossima stagione. Una ‘vendetta’ firmata proprio dall’olandese.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter e Juventus, messo fuori rosa dal club | Raiola furioso!

Calciomercato Milan, Romagnoli perso a zero | Raiola cala la ‘vendetta’

Nel derby contro l’Inter, perso per 3-0, il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ventisei anni compiuti a gennaio, era stato uno dei peggiori in campo, tanto da essere finito nel mirino dei propri tifosi su Twitter, che da un po’ di tempo non sono più felici delle prestazioni del difensore centrale di Anzio, considerate non in crescita.

A causa di questo, l’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha preso il coraggio a quattro mani e ha deciso di relegare in panchina il suo numero 13 contro la Roma, all’Olimpico. Mossa corretta da una parte, forse, un po’ azzardata dall’altra.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Sarri congela le pretendenti | Vuole solo una squadra

Il difensore, infatti, in scadenza di contratto con il Milan nel giugno del 2022, e assistito dall’agente degli agenti Mino Raiola, potrebbe non aver preso bene l’esclusione dagli undici titolari, soprattutto in ottica futura. Tanto che il suo procuratore starebbe pensando a uno sgambetto per la società milanese. L’ennesimo a voler guardare bene.

L’olandese, nato a Nocera Inferiore, è anche l’agente del portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, uno dei migliori estremi difensori al mondo: il suo contratto scade a giugno e il rinnovo sembra ancora molto lontano da arrivare, grazie proprio al continuo braccio di ferro tra l’agente e il club.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina e assist di Raiola

L’obiettivo di Raiola è quindi quello di riproporre anche per l’altro suo assistito lo stesso copione: O il rinnovo si fa alle condizioni che detta Romagnoli, oppure il difensore parte a parametro zero nella prima finestra di calciomercato utile.