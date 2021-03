L’Inter starebbe pensando all’acquisto di Dybala in sede di calciomercato: la Juventus potrebbe rispondere con un clamoroso scambio

Parliamo ormai di una vera e propria Inter schiacciasassi. Gli uomini di Conte hanno realizzato un’altra importante vittoria per 3-0 a San Siro contro il Genoa e sono ormai i favoriti per la vittoria sullo scudetto, a discapito dei rivali della Juventus. La squadra, in attesa di conoscere questa sera i risultati delle altre formazioni (Milan in particolare), affronterà il Parma nello scontro in programma domani alle 20:45. Nel frattempo, la società ed il tecnico non si accontentano e continuano a monitorare il calciomercato. Arrivano, infatti, notizie dalla Spagna secondo cui l’allenatore salentino vorrebbe un importante giocatore dei bianconeri per potenziare il proprio reparto offensivo. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe, però, rispondere con una clamorosa proposta di scambio.

Calciomercato Juventus, Conte su Dybala: scambio con Lautaro

In casa Inter lo scudetto diventa una possibilità sempre più concreta. I nerazzurri sono primi in classifica a quota 56 punti dopo 24 giornate. Discorso diverso, invece, per la Juventus che, in attesa di conoscere il prossimo risultato dei lombardi contro il Parma, è lontana dalla vetta 7 punti, anche se deve recuperare il match con il Napoli. Proprio tra queste due importanti compagini potrebbe avvenire uno scambio di primissimo valore.

Dybala vive un momento delicato per via degli infortuni e del mancato rinnovo con i bianconeri. Ancora ai box, l’argentino è in scadenza a giugno 2022, ma l’incontro tra le parti per trovare l’intesa è stato rimandato più volte. Il margine resta considerevole, con i piemontesi che non vorrebbero superare i 10 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, inoltre, tra le big d’Europa che stanno seguendo la situazione del classe ’93 ci sarebbe anche l’Inter di Conte.

In particolare, il tecnico pugliese potrebbe spingere per l’acquisto della ‘Joya’ se la seconda punta dovesse decidere di lasciare Torino, nonostante le difficoltà della società. Dal canto suo, la Juventus è possibile risponda con una super richiesta di scambio: potrebbe proporre, anche sotto forma di provocazione, di inserire nell’affare Lautaro Martinez per quello che sarebbe eventualmente uno scambio alla pari. Entrambi i giocatori, infatti, sono valutati dalle rispettive società sui 70-80 milioni di euro. Possibile clamorosa operazione in Serie A, con uno scenario che avrebbe dell’incredibile.