L’Inter potrebbe vedere l’addio di Arturo Vidal in estate: il sostituto potrebbe arrivare proprio dalla Serie A

Inter pronta a ripartire verso la sua corsa scudetto, con il prossimo match in programma a San Siro contro il Genoa domenica alle 15. Non avendo impegni europei l’Inter ha più tempo per recuperare le energie, e pensare anche al calciomercato per la prossima stagione. Infatti la società nerazzurra è già al lavoro per pianificare i possibili colpi e gli addii nella prossima sessione di mercato estiva.

Tra i possibili partenti c’è il nome di Arturo Vidal, che in questa prima stagione all’Inter ha deluso le aspettative. Per sostituire il centrocampista cileno la società interista avrebbe messo gli occhi su calciatore in Serie A.

Calciomercato Inter, Vidal in partenza: Pulgar il sostituto

Inter con il morale a mille dopo il successo nel derby contro il Milan, arrivato con un rotondo 0-3 a San Siro. Per i nerazzurri però è già ora di tirare le somme e iniziare a pensare a costruire la rosa per la prossima stagione, capendo per prima cosa quali sono gli elementi da lasciar partire, e poi quali acquistare. Tra i giocatori in partenza sembrerebbe esserci Arturo Vidal, che in questa prima annata in nerazzurro ha deluso le aspettative, sbagliando molto soprattutto nella fase iniziale dell’esperienza. Il cileno potrebbe così decidere di rescindere il proprio contratto da 6 milioni all’anno con i nerazzurri.

Per sostituire il l’ex Barcellona e Juventus la società interista sembrerebbe guardare in Serie A, mettendo nel mirino proprio un altro cileno. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, l’Inter sarebbe interessata al centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, valutato circa 15 milioni. In questa stagione il calciatore viola ha subito un po’ la concorrenza di Ambrabaat a centrocampo, collezionando 19 presenze tra Serie A e Coppa Italia, di cui solamente 9 da titolare. Il grande salto di qualità per lui potrebbe arrivare in estate con il passaggio all’Inter, anche se sulle sue tracce continuano ad esserci anche Atletico Madrid e Betis Siviglia. A favorire l’affare per i nerazzurri però potrebbe essere il fatto che Vidal e Pulgar hanno lo stesso agente, Fernando Felicevich.