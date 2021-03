La stagione è ancora lunga ma il Milan inizia ad avvertire le prime sirene per i suoi top player: arriva l’offerta dalla Premier

Il Milan affronta l’Udinese nel turno infrasettimanale di Serie A, dopo la vittoria convincente contro la Roma allo Stadio Olimpico, perfetta per riscattare il periodo buio delle ultime settimane. Nel frattempo però si lavora anche per la prossima stagione. Infatti tra le fila rossonere bisogna ancora risolvere la questione rinnovo con alcuni calciatori.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, pericolo Real Madrid | Può tornare in Spagna

In particolare sono due le situazioni che preoccupano, ovvero quella di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, due giocatori fondamentali e tra quelli di maggiore valore nella rosa di Stefano Pioli, ma entrambi con il contratto in scadenza a giugno. Così a mettere gli occhi su entrambi sono diversi club europei, ma per uno dei due sin da ora arriva un’offerta dalla Premier League irrinunciabile.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Romagnoli la carta per il super colpo | Notizie dalla Spagna

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Napoli, il big rifiuta | Juventus e Milan alla finestra

Calciomercato Milan, il Chelsea avanza l’offerta per Donnarumma: pericolo ‘Blues’

La rincorsa del Milan verso lo scudetto continua, anche se l’Inter ha iniziato la fuga, ed ora dista quattro punti. Mentre la squadra si prepara per i match di campionato ed Europa League, la società si prepara all’eventualità di perdere un giocatore fondamentale come Gigio Donnarumma a parametro zero. Infatti il rinnovo per il portiere rossonero e della nazionale ancora non è arrivato e dunque inizia ad essere preoccupante.

In questa stagione il portiere ha collezionato 32 presenze tra campionato e coppe, incassando 40 gol e totalizzando 9 clean sheet. Naturalmente i top club europei sono vigili sulla situazione, e secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Chelsea avrebbe deciso di avanzare a Donnarumma un’offerta di contratto da 10 milioni all’anno. Dunque un aumento importante di salario per il numero 99 del Milan, che dai 6 milioni che percepisce in rossonero, passerebbe quasi al doppio. Quindi sirene dall’Inghilterra per il Milan, che rischia l’addio a titolo gratuito del proprio portiere.