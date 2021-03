La Juventus si prepara al match di questa sera contro lo Spezia, ma arriva la tegola per Pirlo: infortunio nel riscaldamento

La Juventus gioca l’anticipo della 25esima giornata di Serie A nel turno infrasettimanale contro lo Spezia. Andrea Pirlo nel match di oggi deve fronteggiare la lunga lista di giocatori in infermeria, ma le brutte notizie per il tecnico bianconero non finiscono. Infatti proprio durante il riscaldamento all’Allianz Stadium, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il difensore Matthijs de Ligt ha sentito dolore nel punto in cui ha preso una botta nella partita contro il Verona. Il centrale ha guardato il mister ed ha scosso la testa, per poi lasciare l’allenamento. Al suo posto ha iniziato il riscaldamento il giovane Frabotta.

Juventus-Spezia, aumenta l’emergenza infortuni per Pirlo: si ferma anche de Ligt

La Juventus affronta un’altra partita insidiosa quest’oggi all’Allianz Arena. Infatti la squadra bianconera ospita questa sera lo Spezia, che in questa stagione ha già fermato la corsa di diverse big come il Milan e ancor prima il Napoli. Questa sera però Andrea Pirlo ancora una volta deve far fronte ad una lunga lista di assenti causa infortunio.

Infatti il tecnico della Juventus questa sere deve rinunciare a Bonucci, Chiellini e Cuadrado in difesa, oltre proprio a de Ligt che questa sera è costretto ad alzare bandiera bianca nel riscaldamento. Oltre a questi ci sono anche Arthur a centrocampo e Dybala in attacco ad essere fuori per infortunio. Le prossime partite saranno due big match per la Juventus, che affronterà prima la Lazio e poi il ritorno di Champions League contro il Porto, e Pirlo spera di recuperare qualche giocatore per questi impegni.