Il Real Madrid cerca la scossa e si prepara ad un mercato rivoluzionario: due cessioni importanti a Juve e Milan per arrivare a Mbappè

Le grandi squadre del calcio europeo pensano al futuro ed iniziano ad impostare le trattative per il mercato estivo. Tra i protagonisti della prossima sessione si candida il Real Madrid, pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione per riscattare una stagione – sin qui – avara di emozioni. Il club spagnolo mette in vendita due giocatori per poi tentare l’assalto a Mbappè.

Calciomercato Real Madrid, doppia cessione illustre

L’ultima uscita del Real Madrid in campionato ha infatti confermato le idee del tecnico Zidane su alcuni suoi giocatori. I ‘Blancos’ non sono andati oltre l’1-1 contro la Real Sociedad, mancando così la possibilità di rifarsi sotto all’Atletico, ad una settimana dal derby della capitale. L’allenatore francese è rimasto deluso dall’approccio dei suoi attaccanti, in particolar modo di Vinicius e Asensio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, big in partenza | Accordo in Spagna

Vinicus ha evitato la sconfitta ai suoi, trovando il gol all’89’, ma è anche vero che da diverse settimane sta giocando titolare per l’assenza dei titolari e non è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità: appena tre reti in 22 presenze in campionato. Stesso dicasi per Asensio, che di gol in Liga ne ha trovati appena due e non ha dato l’impressione di crescita negli ultimi anni.

Calciomercato, Juve e Milan pagano Mbappè

Il Real Madrid ha finito la pazienza e – secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ – è pronto alla doppia cessione illustre. L’interesse per i due campioni non manca: Vinicius piace molto alla Juventus, ma gli spagnoli valutano il classe 2000 circa 60 milioni. In scadenza nel 2025, l’attaccante è considerato uno dei possibili talenti del futuro. Stesso dicasi per Asensio, classe 1995, è valutato circa 50 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio in attacco | Destinazione a sorpresa

Su di lui gli occhi del Milan, ancora a caccia di una punta internazionale che possa ringiovanire l’età media di un reparto tra i più ‘esperti’ d’Europa. Il doppio affare porterebbe 110 milioni nelle casse del Real Madrid, con i ‘Blancos’ che potrebbero poi reinvestire il denaro per il sogno Mbappé dal Psg. Un giro di attaccanti clamoroso che però, alla fine, farebbe felici tutte le parti in causa.