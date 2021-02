Scambio alla pari tra Juventus e Bayern Monaco in vista del calciomercato estivo: Ramsey per Tolisso, che sgarbo all’Inter

L’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus stenta a decollare. Il centrale gallese, arrivato nel calciomercato estivo del 2019 a parametro zero, potrebbe però essere un’ottima merce di scambio con il Bayern Monaco per arrivare al francese Corentin Tolisso, nel mirino anche di un’altra squadra di Serie A: l’Inter.

Calciomercato Juventus, Ramsey per Tolisso del Bayern Monaco | Inter beffata

Scambio in vista tra Juventus e Bayern Monaco. I due club, infatti, potrebbero accordarsi per l’approdo in Bundesliga del centrocampista ex Arsenal Aaron Ramsey e per l’arrivo in bianconero del francese, classe 1994, Corentin Tolisso. Obiettivo anche dell’Inter di Antonio Conte per rafforzare il centrocampo nerazzurro.

Valutati entrambi sui 28 milioni di euro dalle rispettive squadre, lo scambio tra Ramsey e Tolisso non necessiterebbe di alcun aggiustamento in termini di denaro. E accontenterebbe sia il Bayern Monaco, sia la Juventus.

A proposito dei torinesi, l’arrivo del gallese, nato a dicembre del 1990, non ha convinto del tutto gli allenatori (sia Pirlo, sia il suo predecessore sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri), né la dirigenza del club. Su ventitré partite giocate in stagione, Ramsey ha messo a segno due gol e quattro assist, tutti in Serie A. Per contro del suo collega che, invece, ha messo la firma su tre reti in ventidue partite disputate con il Bayern Monaco tra Bundesliga, Champions League, Mondiali per club, Supercoppa europea, Supercoppa tedesca e Coppa di Germania.

Certo è che mettersi in luce in una squadra dei record come quella dei bavaresi, che quest’anno è riuscita nell’impresa di vincere sei titoli a disposizione su sei, prima di lei era stato in grado di farlo soltanto il Barcellona, non è una cosa da poco, quindi l’apporto di Tolisso alla causa della Juventus potrebbe essere fondamentale. Ma anche l’arrivo all’Inter potrebbe aiutare la squadra di mister Conte.