Possibile nuova beffa per la Juventus con il forte interessamento del top club d’Europa: addio vicinissimo

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare ad obiettivi di primissimo livello. In vista della prossima stagione il club bianconero sarebbe sulle tracce di diversi profili interessanti per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La stagione della squadra torinese non è all’altezza della propria storia con sconfitte in Serie A e in Champions League. Le prossime settimane saranno decisive per capire i margini di miglioramento della stessa compagine bianconera viste le numerose sfide ravvicinate per centrare i vari obiettivi prefissati ad inizio anno.

Calciomercato Juventus, idea Locatelli: ci pensa il Real

Così uno degli obiettivi di mercato da tempo è il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, che si è messo in luce con la maglia neroverde nelle ultime stagioni collezionando gol ed assist decisivi. La sua crescita è stata esponenziale conquistando così anche la convocazione della Nazionale italiana: potrebbe così volare anche agli Europei con il Ct Roberto Mancini che lo sta visionando spesso. Cresciuto nel settore giovanile del Milan prima della sua esplosione in maglia rossonera, ha avuto un periodo difficile ma in questa stagione ha collezionato 21 presenze condite da due gol e due assist vincenti.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul forte e giovane centrocampista italiano: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester City oltre alla Juventus. Lo stesso top club spagnolo avrebbe già contattato il Sassuolo per conoscere più informazioni: la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

La dirigenza bianconera ha ottimi rapporti con il club emiliano, ma al momento non ci sarebbero ancora offerte ufficiali. In vista della prossima stagione lo stesso Pirlo avrebbe fatto una richiesta specifica, ossia quella di rinforzare la zona centrale di campo con rinforzi funzionali e di assoluto valore.