L’Inter continua a monitorare prospetti interessanti per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Antonio Conte: idea di scambio

Nonostante i vari problemi a livello economico, l’Inter starebbe già pensando a livello tecnico a come rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il club nerazzurro è molto attivo sul fronte calciomercato vagliando numerosi profili interessanti che si sposano al meglio con l’idea tattica dello stesso allenatore leccese. Dopo tanti anni di purgatorio la compagine nerazzurra è tornata ad essere protagonista in campo e fuori puntando ai migliori calciatori in circolazione. Lo status è cambiato grazie al lavoro certosino di Conte che ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente milanese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Sanchez per il pallino di Conte | I dettagli

Calciomercato Inter, Kean per l’attacco: scambio possibile

E così uno dei primi nomi della lista della dirigenza nerazzurra sarebbe quello dell’attaccante italiano, Moise Kean, che sta continuando ad entusiasmare tutti con la maglia del PSG. Arrivato in prestito secco dall’Everton, ha messo a segno già 17 gol con la compagine parigina. Il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo e così il noto agente Mino Raiola si starebbe guardando intorno per una nuova possibile destinazione del suo assistito. L‘Inter avrebbe bisogno di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, ma la valutazione del club inglese è eccessiva con la richiesta da 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, che colpo in Serie A | Niente Juventus: le cifre

La possibile offerta del club nerazzurra sarebbe quella di uno scambio con Vecino e Lazaro, al momento in prestito secco al Borussia M’Gladbach. Il giocatore austriaco non sarà acquistato a titolo definitivo dalla società tedesca e quindi farà il suo ritorno alla base. I due calciatori nerazzurri sono valutati intorno ai 28 milioni e potrebbe esserci un ‘due per uno’ accontentando tutte le parti coinvolte.

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori interessanti in grado di dare allo stesso Conte alternative più che interessanti. In vista degli Europei Kean potrebbe essere convocato dal Ct Roberto Mancini e così starebbe anche pensando a tornare in Serie A dopo gli anni di crescita alla Juventus.