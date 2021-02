Calciomercato Inter e Milan, derby di mercato | Occasione Ilicic

Inter e Milan potrebbero dare vita a un nuovo derby di mercato: Josip Ilicic sembra molto scontento all’Atalanta

Inter e Milan stanno tornando a essere protagoniste assolute in Serie A. Occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione in campionato e si stanno giocando lo scudetto. Il derby della scorsa settimana ha portato i nerazzurri a +4 sui cugini, e un nuovo scontro potrebbe verificarsi sul mercato. La gestione a gennaio è stata profondamente diversa tra i due club. L’Inter ha preferito non intervenire per rinforzare la squadra, visti anche i problemi economici che sta attraversando Suning.

Il Milan, invece, ha effettuato tre acquisti importanti per continuare a gestire il doppio impegno campionato ed Europa League. Sono infatti arrivati Tomori, in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro, ma anche Meite e Mandzukic. Proprio il croato finora non ha rispettato le aspettative e le cose potrebbero drasticamente cambiare la prossima estate.

Inter-Milan, derby di mercato per Ilicic

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, difficilmente rinnoverà il contratto a Mario Mandzukic. L’attaccante croato andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, e l’idea dei rossoneri è quella di prendere un centravanti giovane, in linea col progetto che sta mandando avanti Elliott. D’altra parte, c’è l’Inter che vuole rinforzare la squadra con una riserva di lusso, ciò potrebbe succedere con una nuova proprietà al posto di Suning.

Il giocatore che farebbe al caso di Inter e Milan è Josip Ilicic, all’ennesima panchina con l’Atalanta durante la sfida con la Sampdoria. Il rapporto con Gian Piero Gasperini sembra sempre più deteriorato, sulla falsa riga di ciò che è successo col Papu Gomez e la prossima estate potrebbe salutare. Lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo, a giugno dovrà lasciare l’Atalanta.