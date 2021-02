Inter e Udinese avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di De Paul in sede di calciomercato: ecco tutti i dettagli dell’affare

L’Inter è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto dopo la conquista del primo posto e la vittoria netta nel derby. La società, nonostante le difficoltà che sta vivendo a causa del Covid-19, continua a monitorare il calciomercato. In particolare, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, i nerazzurri pare abbiano raggiunto un accordo per l’acquisto di un importante centrocampista della nostra Serie A.

Calciomercato Inter, accordo raggiunto per De Paul: beffata la Juventus

Il giocatore in questione è Rodrigo De Paul, centrocampista in forza all’Udinese. Il club lombardo avrebbe, quindi, trovato un’intesa con i friulani sulla base di 35 milioni di euro ed è possibile vengano inserite nell’affare alcune contropartite tecniche per ridurre il pesa della parte cash, come Vecino e Sensi (calciatori entrambi in uscita dall’Inter). I milanesi dovrebbero, perciò, aver superato la concorrenza della Juventus, altro club interessato al classe ’94. Si attendono aggiornamenti.