Calciomercato Juventus, addio Bentancur | Super scambio in Premier

La Juventus potrebbe privarsi di Rodrigo Bentancur per mettere le mani sul nuovo partner d’attacco di CR7

La Juventus è alla ricerca di un partner d’attacco da affidare a Cristiano Ronaldo. L’acquisto di Morata la scorsa estate ha dato i suoi frutti all’inizio della stagione, poi lo spagnolo ha accusato diversi problemi. Il principale obiettivo era Luis Suarez, poi approdato all’Atletico Madrid. Ma con Morata a mezzo servizio e Dybala infortunato, i bianconeri stanno valutando diversi profili per la prossima stagione.

L’ideale per Andrea Pirlo sarebbe avere un top player nel pieno della sua maturità, ma la crisi economica ancor più accentuata dalla pandemia complicano le cose. Ecco perché si andrà avanti probabilmente con qualche scambio, anche se questo significherà privarsi di calciatori importanti nell’economia della squadra.

Juventus, Bentancur per arrivare ad Aubameyang

Il giocatore sacrificato sarebbe Rodrigo Bentancur, centrocampista su cui Pirlo sta puntando molto. Classe ’97, finora è sceso in campo 31 volte contando tutte le competizioni, mettendo a referto due assist. Il suo contratto scadrà nel 2024 e la Juventus valuta il cartellino dell’uruguagio circa 43 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta, anche se le sue prestazioni hanno attirato gli occhi di parecchi top club. Bentancur è un giocatore in grado di abbinare qualità e quantità e davanti alla difesa è uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Questo convince un club come l’Arsenal a monitorare la sua situazione. D’altra parte, nei Gunners giocherebbe il partner d’attacco ideale per Cristiano Ronaldo. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, che non sta disputando una delle migliori stagioni della sua carriera. Ma i gol segnati sono comunque 13, e la squadra di Mikel Arteta ieri ha superato i sedicesimi di Europa League. Il gabonese, proprio come Bentancur, è valutato sui 43 milioni di euro. Lo scambio alla pari è l’ultima suggestione in sede di mercato per Juve e Arsenal.