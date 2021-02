Calciomercato Inter, Marotta sogna Cavani | Che sgarbo alla Juventus

L’Inter vorrebbe mettere le mani su Edinson Cavani: sfida alla Juventus in attesa di capire la situazione del Matador

L’Inter e la Juventus vorrebbero acquistare un nuovo centravanti, anche se i motivi sono diversi. La squadra nerazzurra è prima in classifica, con un +4 sul Milan da difendere. L’attaccante titolare è Romelu Lukaku, ma in panchina non c’è un vice in grado di sostituirlo quand’è infortunato o nei momenti ‘no’. A gennaio scorso, Marotta ha provato a cautelarsi, ma i problemi economici di Suning hanno rallentato il progetto del club. In estate, però, si dovranno fare delle scelte.

D’altra parte, la Juventus ha scelto di puntare su Alvaro Morata, alle prese con diversi problemi fisici nelle ultime settimane e un pessimo periodo di forma. Anche Paratici a gennaio doveva rinforzare l’attacco, ma non ha trovato occasioni interessanti per Andrea Pirlo. Morata non è Lukaku, e prendere un giocatore di livello assoluto non può che far comodo alla Juve. E la suggestione Edinson Cavani si fa sempre più corposa, considerando il suo attuale contratto.

Inter-Juventus, sfida per Cavani

Edinson Cavani ha lasciato il Paris Saint-Germain l’estate scorsa, senza rinnovare fino a fine stagione e perdendosi la gran cavalcata in Champions League. El Matador si è accasato successivamente al Manchester United a parametro zero, firmando un contratto annuale. Coi Red Devils finora ha segnato 7 gol in stagione, mettendosi in mostra come uno che sa ancora fare il suo lavoro nonostante i 34 anni e Solskjaer ha speso belle parole su di lui.

In caso di mancato rinnovo, però, Cavani potrebbe tornare in Serie A a parametro zero. Inter e Juventus ci pensano, anche perché nei diversi anni dopo aver lasciato il Napoli è stata una pista sempre presente nella mente delle due dirigenze. Una sfida che infiammerebbe il mercato italiano, con Marotta che farebbe un grande sgarbo alla sua ex squadra.