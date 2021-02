La Juventus starebbe pensando a come rinforzare il reparto centrale di Andrea Pirlo: colpo entusiasmante grazie all’ex bianconero

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e starebbe pensando ad un nuovo piano. L’ex giocatore del club bianconero, Miralem Pjanic, potrebbe dire al Barcellona dopo una stagione completamente da dimenticare. E così l’indizio per il prossimo colpo in casa Juve potrebbe arrivare proprio da questo possibile intreccio in estate. La dirigenza torinese continua così a monitorare i possibili colpi da mettere a segno per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Pjanic addio: colpo in casa bianconera

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” Miralem Pjanic potrebbe essere ceduto dal Barcellona dopo che è arrivato nello scambio con la Juventus per Arthur. Sarebbe dovuto essere un colpo da urlo per la compagine blaugrana, ma sotto la gestione Koeman il bosniaco non ha entusiasmato più di tanto con qualche apparizione fugace qua e là. La sua valutazione al momento si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ben venti in meno rispetto a quanto sia stato pagato dai catalani proprio nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Una delusione totale che avrebbe così portato il Barcellona a pensare alla cessione immediata in vista del prossimo anno.

E così proprio dal club inglese potrebbe dire addio Youri Tielemans, centrocampista belga protagonista con il Leicester. Finora ha collezionato 34 presenze complessive con sei gol conditi da quattro assist vincenti. La Juventus potrebbe approfittarne per arrivare al giovane centrocampista, che già vanta diversi campionati da protagonista in Inghilterra.

Un intreccio di calciomercato davvero entusiasmante con il club bianconero sempre spettatore interessato. Pirlo avrebbe espresso la sua idea con la richiesta di giovani centrocampisti dotati di ottima visione di gioco, in grado di variare il loro tipico gioco.