La Juventus affronta il Crotone nel posticipo della 23esima giornata, ma arriva la brutta notizia: ammonito un diffidato

La Juventus è in vantaggio contro il Crotone per 2-0. Nella prima frazione di gioco a regalare il doppio vantaggio ai bianconeri è il solito Cristiano Ronaldo, che a distanza di otto di minuti realizza due gol di testa che mettono in discesa la partita. Le brutte notizie per Andrea Pirlo arrivano però ad inizio ripresa, quando Danilo al minuto 50′ commette fallo al limite dell’area e riceve il cartellino giallo. Il brasiliano era diffidato e sarà così costretto a saltare il match della prossima settimana contro il Verona. Assenza pesante per i bianconeri, che dovranno vedere come reinventare la difesa, viste anche le assenze che attanagliano la squadra in queste settimane.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il Real Madrid beffa Ronaldo | Accordo vicino

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, rinnovo Dybala | L’ammissione di Paratici

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, assalto di Mourinho | Beffa per Juventus, Inter e Milan

Juventus-Crotone, Danilo salterà il match contro il Verona: Pirlo ha poche alternative

La Juventus sta sfruttando la grande occasione di accorciare rispetto al Milan, grazie alla vittoria straripante dell’Inter nel derby di Milano. A portare avanti i bianconeri è il solito Cristiano Ronaldo, che continua a segnare e trascinare i bianconeri nei momenti importanti, come oggi con la doppietta di testa contro il Crotone nel primo tempo, che porta i bianconeri sul 2-0. Nel frattempo però Andrea Pirlo prende coscienza del fatto che dovrà rinunciare a Danilo nel prossimo match contro il Verona.

Così il tecnico della Juventus si trova improvvisamente in emergenza in difesa, visto che Juan Cuadrado è infortunato ed è molto difficile che possa recuperare per la prossima partita di campionato. Questo potrebbe portare Andrea Pirlo a due soluzioni. La prima è quella di schierare il giovane Alessandro Di Pardo, classe 1999 sulla fascia destra. La seconda invece sarebbe quella di passare ad una difesa a tre cambiando modulo e mettendo in campo un 3-5-2. Dunque una settimana di tempo per l’allenatore della Juventus per capire quale potrà essere la migliore soluzione per ridisegnare una squadra che continua ad essere protagonista di infortuni e vicissitudini che non la favoriscono.