L’opinionista in diretta stronca Romagnoli: “Troppi gol presi a causa sua”, e dice la sua anche su Ibra e sull’allenatore del Milan, Stefano Pioli

La prestazione di Alessio Romagnoli durante il derby non è passata inosservata, e dopo qualche giorno continua a far discutere. A intervenire in diretta è stato Carlo Pogliani, ex allenatore e ora opinionista, che ha stroncato l’andamento del difensore centrale romano del Milan. Non ritenuto adatto dai più, sarà rimpiazzato durante la finestra estiva del calciomercato?

A finire sotto inquisizione sono anche Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, per cui servirà una buona dose di coraggio per compiere delle scelte non proprio popolari.

Milan, “Romagnoli flop, Ibra in panchina” | Le parole di Pogliani

Il Milan ha smesso di girare, e gli errori dei singoli vengono tutti a galla, anche quelli compiuti quando tutto andava bene. Il primo ad avere gli occhi (e il dito, soprattutto) puntati addosso è il difensore, nonché capitano della squadra, Alessio Romagnoli, che contro l’Inter nel derby di campionato di domenica scorsa è stato uno dei peggiori dei suoi.

Carlo Pogliani, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato in diretta a Top Calcio 24 proprio del romano classe ’95 e non ha usato parole molto dolci: “Quest’anno Romagnoli è responsabile del rigore con l’Udinese, del gol del Genoa, dei due gol della Juventus, del rigore contro lo Stella Rossa, e del primo e del terzo gol dell’Inter – ha enumerato Pogliani -. Ci vuole un difensore rapido e ci sarebbe Tomori“. Bocciato senza appello, quindi, il numero 13 rossonero.

L’opinionista ha poi detto la sua anche sull’allenatore del Milan, Stefano Pioli: “È un buon allenatore, ma ci vorrebbe qualcuno in grado di non sbagliare certe decisioni, come fu ai tempi di Gattuso con Abate centrale“. Insomma, servono decisioni più coraggiose, come quella di lasciare fermo ai box Ibrahimovic, che sarà impegnato anche a Sanremo, nonostante continuerà gli allenamenti da solo anche in Liguria: “Per me va in panchina contro l’Udinese per non fargli fare tre partite in una settimana“, ha concluso Pogliani in diretta a Top Calcio 24.