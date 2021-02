Angelo Di Livio, ex storico della Juventus, parla a Libero della situazione dell’allenatore Pirlo: “Senza Champions, rischia l’esonero”

La sconfitta contro il Porto all’andata degli ottavi di finale di Champions League non è passata inosservata, e come avrebbe potuto, d’altronde? A finire sotto accusa non sono stati soltanto i giocatori e la dirigenza della Juventus, ma anche l’allenatore Andrea Pirlo. L’uscita dall’Europa che conta, assicura l’ex Angelo Di Livio, potrebbe rappresentare più che un problema per il tecnico bresciano, con i bianconeri che si dovranno impegnare per trovare un sostituto all’altezza nel calciomercato.

Calciomercato Juventus, Di Livio: “Senza Champions, Pirlo rischia la panchina” | Le dichiarazioni

A quasi una settimana dalla partita contro il Porto di Champions League, persa per 2-1, si continua a parlare del futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il Maestro, che il sabato precedente aveva perso anche il big match contro il Napoli, non è più così tanto sicuro di rimanere alla guida della squadra campione d’Italia per nove volte di fila a fine stagione.

A insinuare qualche dubbio è anche l’ex esterno Angelo Di Livio, che con la maglia dei torinesi ha vinto tre scudetti e la coppa dalle grandi orecchie nel ’96, in un’intervista su Libero. “Su Pirlo si possono dire tante cose, ma una cosa è certa: non può uscire con il Porto“, ha dichiarato il romano, classe 1966.

“Si gioca la carriera sulla panchina bianconera in Champions, dovesse essere eliminato agli ottavi credo che a fine stagione si interromperebbe la sua esperienza juventina“, ha continuato Di Livio. Ma in realtà, il ‘Soldatino’ ancora ci crede: “La maledizione continua, anche se c’è ancora il ritorno e la Juve a Torino può ribaltare tutto. Sono convinto che possa farcela. Sarebbe una catastrofe per i bianconeri uscire agli ottavi“.

Nel merito della partita contro il Porto, Di Livio ha fatto le sue considerazioni: “L’approccio è stato sbagliato. Non puoi prendere gol appena inizia la gara – ha detto -. Comunque ci sono squadre molto più forti e attrezzate dei bianconeri, che col Porto hanno commesso errori gravissimi e giocato malissimo”.

Il sogno di riportare la Juventus nell’Olimpo del calcio potrebbe sfumare anche quest’anno, ma Di Livio, che come già detto ha portato a Torino per l’ultima volta la Champions League, è convinto che manchi ancora qualcosa: “Questa Juve non è forte e competitiva come eravamo noi. L’organico è incompleto e con tanti giocatori non abituati a giocare partite di alto livello. Inoltre puntano più sulle invenzioni sui singoli che sul collettivo“, ha concluso.