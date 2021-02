Uno degli obiettivi del calciomercato estivo del Milan potrebbe sfumare dopo l’inserimento del Real Madrid

Il calciomercato non dorme mai, ed anche quando la sessione invernale per i trasferimenti è terminata da poco, si inizia già a pensare ai colpi pe quella estiva. Infatti sin da ora è possibile chiudere dei preaccordi con i calciatori che a giugno andranno in scadenza di contratto con i propri. Inoltre si iniziano a porre le basi per eventuali affari in estate.

In casa Milan oltre a pensare agli impegni ravvicinati tra Serie A ed Europa League, si tiene d’occhio anche un obiettivo nel Lipsia che continua a stupire tutti. Attenzione però alla concorrenze sempre più folta, con il Real Madrid pronto a soffiare il colpo alla società rossonera.

Calciomercato Milan, Olmo nel mirino del Real Madrid: il colpo rischia di saltare

Il Milan continua a cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione. La rosa di Stefano Pioli infatti andrà rinforzata soprattutto perché il prossimo anno potrebbe esserci anche la Champions League tra gli impegni stagionali, quindi bisognerà allargare il numero di giocatori più che competitivi in squadra. Così il mirino rossonero da tempo si è spostato in Germania, precisamente tra le fila del Lipsia.

Infatti a stupire tutti in questa stagione è Dani Olmo, trequartista arrivato dalla Dinamo Zagabria nella sessione invernale di un anno fa. Attualmente sotto la guida di Nagelsmann, lo spagnolo sta giocando come attaccante al fiano di uno tra Poulsen e Sorloth, e fino ad ora ha messo a segno 4 gol e 8 assist. Sulle sue tracce però non ci sarebbe solamente il Milan. Infatti anche i migliori club europei guardano con interesse al suo profilo, in particolare il Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i ‘Blancos’ vorrebbero puntare sul classe 1998 per sopperire alla probabile partenza di Isco. Al momento il calciatore è valutato circa 50 milioni di euro, una cifra non proprio agevole visto il momento del calcio europeo. Ma un possibile assalto del Real Madrid potrebbe portare il Milan a veder sfumare un possibile colpo importante.