Hakan Calhanoglu, trequartista turco in scadenza di contratto con il Milan di Stefano Pioli, non ha ancora rinnovato i suoi termini con il club rossonero. In caso di addio, attenzione al profilo di Donny van de Beek, centrocampista offensivo tuttofare del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer



Hakan Calhanoglu è tornato col botto! Il trequartista turco, rientrato nel match contro il Crotone di Giovanni Stroppa, ha subito messo a segno due assist per la doppietta di Ante Rebic, attaccante croato della squadra rossonera. L’ex giocatore del Bayer Leverkusen si è dimostrato ancora una volta un elemento imprescindibile all’interno dello scacchiere tattico di Stefano Pioli, ma attenzione alle ombre sul rinnovo del suo contratto, in scadenza proprio al termine di questa stagione.

Un gol e nove assist finora in questo campionato per Calhanoglu, ma il rinnovo contrattuale non è ancora arrivato ed ora l’addio al termine dell’annata sembra sempre più vicino con il Milan che, nella prossima finestra estiva di calciomercato, sarà chiamato a trovare il suo sostituto.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Idea van de Beek

Con la partenza a zero di Hakan Calhanoglu, nonostante resti ancora ottimismo sul rinnovo del suo contratto, il Milan dovrà acquistare un nuovo trequartista in grado di fare da collante fra il centrocampo e l’attacco. Il nome giusto potrebbe essere quello di Donny van de Beek, olandese del Manchester United allenato da Ole Gunnar Solskjaer. L’ex giocatore dell’Ajax, arrivato in Inghilterra per circa 40 milioni di euro, non è riuscito ad incidere con la maglia dei Red Devils e, già nel mese di gennaio, si parlava di un probabile addio.

In questa stagione in Premier League infatti, van de Beek ha collezionato appena 12 presenze nel campionato inglese mettendo a segno una sola rete. Numeri decisamente sotto le aspettative che potrebbero anche abbassare il suo prezzo in caso di offerta da parte del Milan. Non solo, attenzione anche all’ipotesi del prestito, magari con diritto di riscatto, con van de Beek che ritroverebbe fiducia e minuti in rossonero. L’olandese, in Serie A, vanta anche estimatori nella dirigenza della Juventus e soprattutto nell’Inter di Antonio Conte, che lo segue sin dai tempi dell’Ajax di Ten Hag.