Il Milan potrebbe spostare il proprio mirino in Germania per la prossima sessione di calciomercato: doppio colpo

Continua la volata verso lo scudetto del Milan, in un campionato avvincente che vede diverse squadre ancora in corsa per la vetta. I rossoneri domani sera affronteranno l’insidiosa trasferta contro lo Spezia, sperando di poter approfittare dello scontro diretto tra Inter e Lazio, e tra Juventus e Napoli.

Nel frattempo però la società milanista inizia già a pensare alla prossima stagione, cercando di capire quali possano essere gli obbiettivi sul mercato per la sessione estiva dei trasferimenti. Così Paolo Maldini mette gli occhi in Germania, dove in Bundesliga due calciatori sembrerebbero essere in uscita dal loro club e potrebbero essere due rinforzi interessanti per la fase offensiva. Si tenta il doppio colpo dal Bayer Leverkusen.

Calciomercato Milan, doppio obiettivo nel Leverkusen: occhi su Bailey e Alario

In questa seconda parte di stagione possono ancora cambiare tantissime cose, tra cui le gerarchie nelle rose dei club. Infatti, secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘Bild’, il Bayer Leverkusen starebbe pensando di mettere alla porta due attaccanti.

Il primo è Leon Bailey. L’esterno classe 1997 in questa stagione ha collezionato 26 presenze, mettendo a segno 11 gol e 9 assist. Per il calciatore giamaicano il Leverkusen chiede circa 40 milioni. L’altro calciatore che in partenza sarebbe il bomber Lucas Alario. L’attaccante argentino dopo una partenza scoppiettante sta faticando a trovare spazio nell’undici titolare, con l’allenatore Peter Bosz che vedrebbe più avanti nelle gerarchie l’ex Roma, Patrick Shick. Fino ad oggi il bomber classe 1992 ha collezionato 23 presenze, mettendo a segno 12 gol e 2 assist. Numeri comunque importanti che pongono il suo valore intorno ai 26 milioni. A pensare al doppio colpo dal Leverkusen potrebbe essere il Milan, che dovrebbe mettere sul piatto un totale di 66 milioni per arrivare ad entrambi i calciatori in uscita. Naturalmente prima di effettuare un’operazione del genere i rossoneri dovranno prima pensare di vendere qualche giocatore in rosa, per poi puntare ad investire sui due talenti del Leverkusen.