Matteo Pessina, dopo le ottime prestazioni, finisce nel mirino della Juventus, per l’Atalanta scambio con Romero più cash

Due gol ieri contro il Napoli e una prestazione maiuscola hanno regalato all’Atalanta di Gian Piero Gasperini la seconda finale, in due anni, di Coppa Italia, ma per Matteo Pessina è un momento d’oro. Nella finestra di calciomercato che si aprirà a giugno, il trequartista di Monza potrebbe finire alla Juventus, che come contropartita potrebbe offrire agli orobici il difensore Romero.

Calciomercato Juventus, Pessina per Romero | Lo scambio con l’Atalanta

Era difficile che le prestazioni di Matteo Pessina, trequartista classe ’97 dell’Atalanta, passassero inosservate. E infatti così non è stato: il giovane ex Verona è finito direttamente nella lista dei desideri della Juventus, pronta a fare di tutto per portarlo alla corte del mister Andrea Pirlo.

Il costo del cartellino, intanto, continua a lievitare. Al momento, Pessina vale sui 25-30 milioni di euro, ma i bianconeri hanno un asso nella manica da giocare: il difensore centrale argentino Cristian Romero. In prestito a Bergamo dalla Juventus nel settembre del 2020 con la formula del diritto di riscatto, fissato a 16 milioni di euro, con due milioni in più a seconda delle prestazioni, Romero sarebbe la contropartita perfetta per chiudere l’accordo per il trequartista.

Nell’affare Pessina-Juventus, si dovrebbe però inserire anche il Milan. Preso a parametro zero dopo il fallimento del Monza nel 2015 e girato in prestito fino all’approdo all’Atalanta come contropartita nell’acquisto di Andrea Conti, i rossoneri dovrebbero far valere il diritto di rivendita fino al 50%.

In pratica, stando così le cose: Pessina andrà alla Juventus, l’Atalanta si terrà il suo insostituibile Romero senza sborsare un euro, e il Milan riceverà il resto dei soldi dell’acquisto del trequartista direttamente dai bianconeri. Un’operazione che accontenterebbe tutti.

Soprattutto il giovane di Monza che, dopo anni passati a vagare per l’Italia (ha giocato a Lecce, Catania, Como, Spezia e Verona, tra Lega Pro, Serie B e massima serie), troverà finalmente una stabilità e un top club pronto a scommettere su di lui per davvero. Dopo la convocazione e la prima presenza in Nazionale a novembre del 2020, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta.

M.P.