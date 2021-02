Il talento del Chelsea messo in disparte da Tuchel, pronte ad approfittarne Milan e Juventus. Possibile assalto all’esterno

E’ partita col piede giusto l’avventura di Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea. Il tecnico tedesco ha infatti ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio in 4 match disputati, facendo risalire il Chelsea alla quinta posizione in Premier League. Chi invece non ha iniziato alla grande con l’avvento del nuovo tecnico – anzi, chi non ha iniziato affatto – è Hakim Ziyech. Per il marocchino ex Ajax sono arrivate zero presenze nelle ultime 3 partite. Probabile che il calciatore venga schierato stasera nel match di Fa Cup contro il Barnsley, come annunciato dal tecnico.

Ziyech-Tuchel, Milan e Juventus monitorano la situazione

Ma le parole dello stesso ex Borussia Dortmund e PSG hanno tutta l’aria di essere un contentino per il classe 1993. Fondamentale sarà il prossimo mese, in cui il Chelsea dovrà affrontare un tour de force: se ancora non dovesse trovare spazio, è possibile credere che per Ziyech verranno fatte valutazioni. Alla finestra Milan e Juventus, squadre che potrebbero fiutare il colpo vista la delicata situazione del calciatore in casa Chelsea. Se il rapporto dell’ala con i ‘blues’ dovesse compromettersi in maniera definitiva, i rossoneri e i bianconeri potrebbero provare l’assalto per portarlo in squadra.

La dirigenza di Milan e Juventus, dunque, monitorerà la situazione legata a Ziyech. In caso di rottura con gli inglesi, potrebbe partire l’offensiva dalle due big della Serie A.