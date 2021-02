L’Inter continua a guardare con interesse al terzino del Barcellona Junior Firpo per il calciomercato estivo

Ai margini del progetto del mister dei blaugrana, l’olandese Ronald Koeman, Junior Firpo sarà al centro del calciomercato estivo, con l’Inter in testa per accaparrarsi le prestazioni del terzino spagnolo, già corteggiato durante la scorsa stagione, mentre la Juventus resta in seconda fila.

Calciomercato Inter, Junior Firpo nel mirino | I dettagli

In crisi economica (e societaria), il Barcellona sarà molto attivo nella finestra di calciomercato che si aprirà a giugno, soprattutto di quello in uscita. Uno dei primi nomi della lista dei partenti è quello del terzino, classe ’96, nato in Repubblica Dominicana, ma con il passaporto spagnolo, Junior Firpo.

Impiegato in sole quattro occasioni dal tecnico dei catalani durante la stagione in corso, il terzino, arrivato a Barcellona dal Betis Siviglia nell’agosto del 2019 per quindici milioni di euro, al momento più che un valore aggiunto sembra infatti essere un peso.

L’Inter aveva già adocchiato durante la scorsa estate il prospetto, funzionale anche nella difesa a tre che solitamente schiera l’allenatore Antonio Conte, ma non se ne fece nulla: Junior Firpo sarebbe dovuto essere inserito nella trattativa che avrebbe portato l’argentino Lautaro Martinez al Barcellona, ma la storia ci racconta altro.

El Toro è rimasto a Milano e continua a essere uno dei titolari inamovibili della squadra, e con il club nerazzurro sta per firmare anche il prolungamento di contratto, ora in scadenza nel giugno del 2023. Per Junior Firpo, invece, le cose non sono andate come previsto.

Secondo il sito spagnolo fichajes.net, per il terzino la scelta di accasarsi con l’Inter sarebbe la miglior opzione possibile: quello che ha fatto vedere nella capitale catalana non è infatti all’altezza né dei soldi spesi, né del suo ruolo. Con la maglia del club milanese, quindi, avrebbe l’occasione di riscattarsi e far vedere veramente quanto vale.

Al momento, il suo cartellino vale intorno ai dieci milioni di euro, soprattutto in virtù del contratto che lo lega ai blaugrana fino al giugno del 2024. Un costo non troppo proibitivo per l’Inter che, come il Barcellona, non naviga in buone acque.

M.P.