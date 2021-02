Calciomercato Inter, scambio per Luiz Felipe | La risposta della Lazio

L’ultima idea in casa Inter è quella di mettere le mani su un difensore: suggestione Luiz Felipe, attualmente alla Lazio

L’Inter sta vivendo un momento molto complicato dal punto di vista sportivo e societario. Il pareggio con la Juventus ha sancito l’uscita dalla Coppa Italia. E a febbraio la squadra di Antonio Conte ha solo il campionato a disposizione per portare a casa un trofeo. Inevitabilmente si sono aperte delle discussioni sul suo futuro, anche per le difficoltà economiche che sta vivendo la società. Infatti, nel calciomercato invernale non sono arrivati rinforzi e la squadra è rimasta la stessa. Tuttavia, le idee sul mercato ci sono e potrebbero essere coltivate anche attraverso degli scambi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, messo da parte da Tuchel | Assalto Juventus e Milan

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, forfait del big | Grande assenza per Pirlo

Inter, Vecino e Radu per arrivare al difensore

L’Inter al momento sta giocando con la difesa a tre, e le opportunità per rinforzare il reparto arretrato sono parecchie. Soprattutto dalla Serie A. L’ultima suggestione in casa nerazzurra sembra essere Luiz Felipe. Il difensore brasiliano della Lazio è ai box per un infortunio alla caviglia, e i biancocelesti si sono cautelati con l’arrivo di Mateo Musacchio. Prima dell’infortunio, si era ben distinto aiutando la Lazio a risalire la classifica. Beppe Marotta potrebbe fiondarsi sul giocatore, che non ha ancora rinnovato il contratto.

Luiz Felipe, infatti, andrà in scadenza nel 2022 e o rinnoverà entro la prossima estate, oppure la Lazio sarà costretta a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. La richiesta di Claudio Lotito si aggira sui 20 milioni di euro. Ma l’Inter, in questo momento, si trova in una situazione difficile e sborsare una cifra di questa portata per un difensore non è propriamente il massimo. Anche perché in altri ruoli la squadra è scoperta, come per esempio in attacco.

Ecco perché l’ad Marotta vorrebbe inserire delle contropartite tecniche. I maggiori indiziati sembrano essere Ionut Radu e Matias Vecino. Entrambi sembrano fuori dai piani di Conte. Uno chiuso da Handanovic e un altro dal forte centrocampo nerazzurro. Ma trattare con il club biancoceleste non è mai semplice e infatti questa soluzione verrebbe rifiutata da Lotito e Tare. I ‘gioielli’ vanno pagati cash e questo potrebbe complicare le cose.