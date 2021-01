Cristiano Ronaldo è sempre il protagonista della Juventus anche per quanto riguarda le vicende di mercato: colpo a parametro zero

Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato. Il club bianconero sarebbe sempre molto attivo per arrivare a giocatori funzionali con l’aiuto funzionale anche del campione portoghese, Cristiano Ronaldo, in grado di essere decisivo in maniera positiva.

Calciomercato Juventus, Marcelo libero in estate

Come svelato dal portale spagnolo “DiarioGol” Marcelo potrebbe essere liberato a parametro zero dal Real Madrid. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e con Zidane che gli preferisce costantemente sulla fascia mancina Ferland Mendy: l’addio del terzino brasiliano è soltanto questione di mesi.

Il profilo del brasiliano è sempre stato monitorato dalla dirigenza della Juventus, ma ci sarebbe l’ostacolo per quanto riguarda lo stipendio visto che percepisce circa 11 milioni di euro. Così, in questo modo, Cristiano Ronaldo potrebbe lavorare nel dettaglio per sbloccare la situazione a favore dei bianconeri.

I prossimi mesi saranno decisivi con il profilo di Marcelo sempre nel mirino della Juventus per trovare top player in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.